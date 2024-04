Vídeo: mãe de crianças autistas é agredida ao pedir para ocupar assento preferencial em ônibus

Na última terça-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a mãe de duas crianças com transtorno do espectro autista (TEA) foi agredida dentro de um coletivo por pedir a cessão do assento preferencial, que estava sendo utilizado por outra mulher que não se enquadrava nos requisitos para ocupá-lo.

As imagens gravadas por outros passageiros mostram a vítima sendo empurrada pela passageira que estava sentada na cadeira amarela, que é prioritária no transporte público. Além do empurrão, a mãe das duas crianças também foi atingida com um soco no rosto.

As agressões ocorreram na frente dos dois filhos de Ana Cláudia Rodrigues. O episódio ocorreu em Salvador (BA), no momento em que a família se dirigia a um parque da cidade para participar de um evento que celebrava o Dia de Conscientização do Autismo. Os passageiros do ônibus prestaram apoio à família, que conseguiu se acomodar em outro assento após a violência.