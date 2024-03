Mulher confessa no Facebook ter matado o amante: 'Matei mesmo, kkkkk'

A suspeita de matar Antônio Celso Fernandes Junior, ocorrido em 2021, na cidade de São José da Tapera, interior de Alagoas, foi presa nesta segunda-feira (26/2).

Após cometer o crime, a mulher confessou em sua conta no Facebook que matou o homem: "Matei mesmo. Não quiz larga (sic) a familia pra ficar comigo, não fica com ninguém kkkkk”, postou a mulher. “Sou uma assassina, matei o pai de 5 filhos e deixei eles todos sozinhos no mundo”.

crime, a mulher confessou em sua conta no Facebook que matou o homem. (Reprodução) Após cometer o, a mulherem sua conta noqueo homem. (Reprodução)

VEJA MAIS

O delegado encarregado da investigação informou que a mulher estava foragida, mas foi localizada em União dos Palmares, também em Alagoas. Sua prisão foi efetivada após um mandado judicial ser emitido e cumprido pelas autoridades nesta semana. Atualmente, ela tem um filho recém-nascido e enfrentará acusações de homicídio qualificado.

De acordo com as investigações, Antônio caiu em uma armadilha preparada por sua amante, que o levou até a casa do irmão dela. A mulher insistia para que Antônio abandonasse sua esposa e os cinco filhos para ficar exclusivamente com ela.