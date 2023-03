Mulher cai do telhado ao tentar tirar ninho de marimbondos

Uma mulher, identificada como Kátia Regina de Carvalho, de 56 anos, caiu do telhado de uma casa ao tentar tirar um ninho de marimbondos, em Itaguara (MG). O vídeo, que viralizou na internet, mostra o momento da queda e a força do corpo da vítima contra o chão.

No registro, é possível ver que a mulher utilizava uma escada de madeira, que se parte ao meio. Kátia despenca do alto, batendo a cabeça e as costas contra um gramado e uma estrutura de concreto da residência. Em seguida, o marido pula do telhado para ajudá-la.

A filha do casal foi quem compartilhou o vídeo no TikTok. Na publicação, ela aproveitou para esclarecer que a mãe não se feriu gravemente e que está se recuperando.

