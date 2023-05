Mulher agride chef e auxiliar de cozinha de restaurante no Museu do Amanhã

Uma mulher, identificada como Juliana de Almeida Cezar Machado, agrediu fisicamente e verbalmente dois funcionários de um restaurante no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, no último dia 27 de maio. Mas, o caso só veio ter repercussão nesta segunda-feira (29), após o Jornal Nacional trazer o assunto à tona.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, Juliana aparece deixando o restaurante, localizado no espaço, aos gritos e fazendo ofensas.

“Eu vou denunciar essa ***. Eu sou desembargadora, sua *** e vou trazer a polícia aqui para fechar essa ***. Pode trazer! Eu sou desembargadora! Você tá ***! Seu viado. Você é ***! Sua *** de ***”, diz a mulher, que na verdade, é psicóloga.

De acordo com a chef Isabela Duarte, uma das vítimas, Juliana já estava discutindo com os pais desde a chegada ao estabelecimento. Os funcionários só teriam agido, tentando tirá-la do espaço, quando os animes se exaltaram.

“Foi no momento que ela se sentiu contrariada e acabou também me agredindo verbalmente, falando coisas de cunho preconceituoso”, contou a chef ao jornal. Ela aparece em uma das imagens com o braço sangrando após ser acertada por uma taça.

Já o auxiliar de cozinha, Henrique Lixa, ficou com a boca machucada e os braços arranhados. “Eu me afastei um pouco da situação justamente para não me exaltar mais. E depois que a polícia chegou, ela continuou cometendo crimes homofóbicos", informou ele.

Juliana foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal, mas não há menção às falas supostamente preconceituosas.

Os advogados do restaurante vão pedir para que a polícia reveja o vídeo e inclua o crime de homofobia.