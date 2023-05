Deputado Mario Frias xinga e derruba celular de jornalista durante audiência na Câmara

Um vídeo publicado na conta do jornalista Guga Noblat, no Twitter, nesta quinta-feira, 11, mostra mais uma polêmica envolvendo o deputado federal e ex-secretário especial de Cultura, Mário Frias (PL-SP).

Na gravação, o parlamentar aparece xingando e batendo no celular do jornalista durante audiência na Comissão de comunicação da Câmara dos Deputados. Noblat disse na postagem que foi chamado de ‘anão’ pelo deputado.

Ainda de acordo com o jornalista, ele não teria direcionado nenhuma fala ao parlamentar e acredita que foi agredido em virtude de no ano passado ter entrevistado Frias e abordado questões sobre suspeitas de corrupção contra ele. “Como não soube responder, está no ódio até hoje pelo visto”, escreveu no Twitter.