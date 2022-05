Mulher afirma ter sido dopada durante corrida de aplicativo

Uma mulher, de 35 anos, afirma ter sido dopada por um motorista durante uma corrida de aplicativo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (2). Segundo o boletim de ocorrência registrado, o homem teria borrifado um produto no veículo alegando ser álcool. No entanto, a vítima garante que começou a passar mal após sentir o cheiro do produto.

VEJA MAIS

"Eu ia de São Conrado à Barra e embarquei por volta das 11h, de ontem. O vidro estava fechado, porque o ar estava ligado. Na altura do Túnel do Joá, ele espirrou um spray. Como eu estava respondendo vários e-mails, eu não vi se ele jogou em minha direção ou não. Só senti muita falta de ar, porque o cheiro era muito forte. Comecei a passar mal e abrir o vidro", conta a mulher.

A engenheira afirma que o motorista a questionou quando ela abaixou o vidro do veículo, pois o ar-condicionado estava ligado. “Notei que ele diminuiu a velocidade ou o tempo passava muito devagar. Eu só queria sair daquele carro. Vi um posto de gasolina e falei com ele que iria comprar uma água e pegar um salgado porque estava sem comer. Ele parou, entrei desnorteada na loja de conveniência e pedi ajuda para a atendente. Eu não sentia o chão. A moça me serviu uma água, eu cancelei a corrida e ele ainda ficou um tempo até ir embora com todos os vidros abertos. Ele estava de máscara e boné", lembrou.

Tanto o motorista quanto a mulher prestaram depoimentos na delegacia. A Polícia Civil informou que a vítima fará um exame toxicológico para descobrir se foi vítima de alguma substância. Nas redes sociais, uma mulher também denunciou um caso semelhante. A passageira afirmou que estava com duas amigas e notou que “o motorista começou a espirar, de forma contínua, um cheiro muito forte no carro”, relatou a mulher.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)