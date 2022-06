Motorista sem CNH destrói o próprio carro após ser parado em blitz; vídeo

Um homem que dirigia sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quebrou o próprio carro após ser parado por uma blitz, no bairro de Amaralina, em Salvador, na Bahia, no sábado (18). Ele teria usado as caixas de som do veículo para destruí-lo. Com informações do Uol.

De acordo com a polícia, ele negou que estava dirigindo o veículo. No entanto, ele afirmou que não deixaria um "bem" seu para o Estado. Ele subiu no automóvel e bateu com a caixa por quase toda a lataria do carro.

Segundo o jornal Correio, ele fugiu e o carro segue apreendido. O nome do homem não foi divulgado pelas autoridades.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenadora do Núcleo de Política)