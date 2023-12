Motorista que esqueceu menino em van escolar é solta pela Justiça

A motorista de uma van escolar que esqueceu um menino de 3 anos no veículo na Mooca, zona leste da capital paulista, foi solta pela Justiça de São Paulo. A criança foi encontrada morta embaixo de um banco da van. Em depoimento, a mulher disse que deixou um grupo de crianças na escola, estacionou o veículo no quarteirão e foi cidar de outras atividades.

A condutora da van, identificada como Luciana Feliciano, tem 52 anos e teve a suspensão do direito de dirigir até ordem contrária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Ela havia sido detida em flagrante na última segunda-feira (18) por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Em audiência de custódia, a Justiça determinou que a soltura de Luciana ocorrerá diante de algumas medidas cautelares que deverão ser cumpridas pela motorista. Entre as determinações estão o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; e manter o endereço atualizado na Vara competente pelo caso, devendo notificar imediatamente qualquer alteração. A informação foi confirmada TJSP ao portal UOL.

Luciana também está proibida de se ausentar da comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação às autoridades.

Para ser liberada, a Justiça também determinou o pagamento de fiança no valor de dois salários mínimos, totalizando R$ 2.640, valor cujo pagamento pela ré não foi informado.