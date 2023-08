Motorista morre após carro ser prensado por carretas

Um morista morreu após seu carro ser prensado por duas carretas na manhã desta terça-feira (8) em Rio Claro, São Paulo. O acidente aconteceu na Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127) e provocou um congestionamento de aproximadamente três quilômetros na pista no sentido Piracicaba. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu após a colisão entre duas carretas, uma transportando cana-de-açúcar e a outra, milho. Como resultado do impacto, parte da carga se espalhou pelo acostamento, dificultando ainda mais a situação na estrada.

O motorista do caminhão que atingiu a traseira da outra carreta ficou gravemente ferido e foi socorrido em estado crítico para a Santa Casa de Rio Claro. O pai do motorista ferido do primeiro acidente viu a colisão e disse que seu filho está conversando e seu estado de saúde é estável. "Vi ele levantando um poeirão e a colisão. Levantou um fumaceiro no momento da explosão, achei até tinha morrido. Mas graças a Deus está conversando, está bem, foi para o hospital", contou à EPTV, filiada da TV Globo.

Logo após o primeiro acidente, cerca de 800 metros adiante, ocorreu uma segunda colisão envolvendo duas carretas e outros dois carros particulares. Infelizmente, um dos veículos foi prensado entre as carretas, resultando na morte do motorista que ficou preso nas ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Outras duas pessoas sofreram escoriações leves.

A polícia informou que as duas carretas envolvidas pertencem à mesma empresa. Uma faixa da pista foi liberada, mas o trânsito seguiu lento na região enquanto um guincho trabalhava no local para a remoção das carretas e retirada da carga derramada da pista.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)