Motociclista morre após colidir contra poste em Parauapebas

Marcos Augusto Rodrigues Costa morreu, na madrugada desta segunda-feira (7), após colidir com a motocicleta que pilotava contra um poste na Rodovia Faruk Salmen, nas proximidades do bairro Nova Vitória, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Não há detalhes de como o sinistro de trânsito aconteceu. As informações são do Portal Pebão.

A vítima estava em uma moto Yamaha/XTZ, quando o acidente ocorreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o motociclista. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Civil foi acionada e acompanhou a equipe da Polícia Científica na realização da perícia e remoção do corpo. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso e aguarda retorno.