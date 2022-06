Motorista mata motociclista atropelado e foge sem prestar socorro

Um motociclista de 27 anos, que trabalhava como entregador de aplicativo, morreu na noite desta sexta-feira (24/6) após ser atingido por uma caminhonete em alta velocidade. O acidente ocorreu na área 17, em frente ao restaurante comunitário de Sobradinho II, em Brasília, no Distrito Federal. A vítima não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Segundo informações de testemunhas, o veículo entrou erm alta velocidade na via e acabou atingindo a vítima. O motorista fugiu do local após a colisão, sem prestar socorro ao motoboy.

A vítima chegou a ser encaminhada por uma equipe do Samu ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) inconsciente, com traumatismo cranioencefálico, sinal de fratura no membro superior direito e de hemorragia interna, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.