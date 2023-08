Motorista embriagado invade calçada e atropela 9 pessoas; vídeo

No último sábado (12), câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista embriagado invadiu uma calçada e atropelou 9 pessoas que estavam na frente de uma tabacaria. O homem de 36 anos que dirigia o veículo foi preso em flagrante.

As 9 vítimas, com idades entre 15 e 30 anos, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas para hospitais da região. De acordo com os bombeiros, duas delas sofreram contusões nas pernas e joelhos. Ninguém morreu.

O homem que dirigia o veículo na Avenida das Cerejeiras, Zona Norte da capital paulista, foi submetido ao teste do bafômetro, que contatou a embriaguez. Em seguida, ele foi levado à delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante no 73° DP (Jaçanã).

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).