Motorista é flagrado dirigindo carreta sentado na janela; veja

Um jovem, identificado como João Victor Spessatto, de 24 anos, foi flagrado dirigindo uma carreta sentado na janela do veículo em Juína, Mato Grosso. O caso foi registrado no último domingo (24) e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o homem conduzindo a carreta com os dois pés para fora do veículo. Veja:

Segundo os investigadores, um inquérito foi instaurado na manhã de segunda-feira (26) para apurar o caso, que se enquadra no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A polícia informou que o motorista foi intimado e deverá prestar depoimento.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)