Motorista de App diz à polícia que idoso estava vivo durante o trajeto para fazer empréstimo

O caso do idoso, conhecido como "Tio Paulo", de 68 anos, que foi levado morto a uma agência bancária pela cuidadora para realizar um empréstimo, em Bangu, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (16), ainda está rendendo. Em depoimento, o motorista de aplicativo que levou Érika de Souza Vieira e Paulo Roberto Braga para o banco disse que o idoso estava vivo durante todo o trajeto.

"Ele chegou a segurar a porta do carro", disse o motorista, que também afirmou que passou cerca de sete minutos a sós com Paulo enquanto Érika saiu para buscar uma cadeira de rodas na agência bancária.

O episódio aconteceu no momento do desembarque do veículo, no estacionamento do shopping. Em seguida, Érika o colocou numa cadeira de rodas e seguiu para a agência.

Érika aguardava o carro de aplicativo na porta de casa junto com Paulo

O motorista ainda afirmou que chegou no local por volta das 12h30 e que Érika o aguardava no portão da residência junto com Paulo. Em seguida, foram para a agência e a corrida encerrou no estacionamento do shopping, já que ali era o local limite para estacionar e ter acesso ao banco.

Amigo de Paulo também afirmou que o idoso estava vivo

Quem também prestou depoimento foi um mototaxista que era amigo de Érika e Paulo, e confirmou que o homem estava vivo antes de ir para o banco, já que ele ajudou o idoso a entrar no veículo do aplicativo.

"Quando entrei na casa, Paulo estava deitado na cama. Peguei Paulo pelos braços com a ajuda de Erika, e o levei até dentro do carro".

Causa da morte do Tio Paulo

A causa da morte de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, segundo o documento do Instituo Médico Legal (IML), foi broncoaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca. Segundo a conclusão do perito, “não há elementos seguros para afirmar, do ponto de vista técnico e científico, se o Sr. Paulo Roberto Braga faleceu no trajeto ou interior da agência bancária, ou que foi levado já cadáver à agência bancária”.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com