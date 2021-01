Motorista de aplicativo arranca com criança dentro do carro

Um motorista de aplicativo chamado por uma família, arrancou o carro antes que as pessoas entrassem no veículo. O problema é que o pai já havia colocado uma criança no banco de trás. O incidente aconteceu com turistas de Anápolis (GO), na segunda-feira, 18.

Foi o próprio quem chamou a Polícia Militar e registrou boletim de ocorrência por danos ao veículo. Um boletim de ocorrência foi registrado também pela família da criança. A Polícia Civil de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, instaurou inquérito para investigar a conduta de um motorista de aplicativo.

O argumento é de ele recusou uma corrida à família porque havia mais pessoas que o permitido e ele também disse à Polícia Militar que não percebeu a criança no interior veículo.

Câmeras de circuito interno de um prédio mostram que o pai se aproxima do carro e coloca o filho no banco de trás e a porta fecha. Enquanto o homem se dirige para outro lado do veículo para poder entrar, o motorista acelera e vai embora com a criança dentro.

Segundo a Polícia Militar, não houve tentativa de sequestro, mas, sim, falta de atenção do motorista.

A família correu atrás do veículo, achando que poderia ser um sequestro. De acordo com a mãe da criança, , Ana Caroline Sgai, o veículo só parou depois da insistência de testemunhas. Segundo ela, alguns carros chegaram a perseguir o motorista e impedir a passagem.

"Que tipo de pessoa vê no retrovisor uma mãe com bebê no colo correndo, a bisavó correndo, pessoas correndo acenando, como a pessoa não percebe esse movimento todo em uma rua pequena?"', questionou Ana Caroline Sgai, em entrevista à NSC TV.

"Somos turistas, estamos em Balneário Camboriú há nove dias. Todos os dias utilizamos o transporte por aplicativo. Em momento algum a gente tentou colocar todo mundo em um carro só. Fizemos [no dia] a chamada de dois motoristas", disse Ana Caroline