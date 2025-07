Motorista cochila, capota carro e grávida morre a caminho de velório

Uma mulher grávida de 29 anos morreu em um grave acidente na rodovia GO‑174, na zona rural de Caiapônia, no sudoeste de Goiás. A vítima estava com a família a caminho do velório do avô do motorista, que saiu de São Paulo, quando o condutor cochilou ao volante. O carro saiu da pista, capotou várias vezes e só parou em uma lavoura às margens da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros e equipes do SAMU, a mulher estava sem cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo e ficou presa na porta traseira do lado do passageiro. Já sem sinais vitais, foi constatada a morte pela equipe médica no local. O caso ocorreu na quarta-feira (23/07).

Feto também não resistiu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que nem a gestante nem o bebê sobreviveram. O corpo da vítima foi removido pelos bombeiros com apoio técnico do IML.

Os demais passageiros tiveram escoriações leves e receberam atendimento no local. A Polícia Militar Rodoviária fez o controle do tráfego, e a Polícia Civil investiga o caso, com a hipótese principal apontando para o cochilo do motorista como causa do acidente.

Alerta sobre segurança no trânsito

O caso reforça a importância fundamental do uso do cinto de segurança, inclusive para quem viaja no banco traseiro, e da necessidade de descanso adequado em trajetos longos.