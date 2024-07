Motociclista vai parar em cima de carro após colisão em viaduto no Rio de Janeiro

Uma colisão fez um motociclista parar em cima de um carro de passeio na manhã da última quinta-feira (11), no viaduto da Radial Leste, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Imagens do acidente de trânsito circulam nas redes sociais e mostram várias irregularidades e imprudências cometidas por outros condutores, que acabaram resultando na colisão.

Tudo ocorreu por volta de 8h28. A câmera de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) registrou a batida da moto na traseira do carro de passeio. No vídeo é possível ver que o motociclista está atrás de um carro prata. No entanto, há um veículo preto que está à frente e faz uma manobra proibida ao atravessar uma faixa contínua para a esquerda.

Devido à irregularidade do carro preto, o veículo prata precisa frear bruscamente para evitar uma colisão. Mas o motociclista que está atrás não consegue parar e acaba batendo no carro e é arremessado para cima do veículo prata. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Os envolvidos no acidente registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Volta Redonda, que irá investigar o caso.