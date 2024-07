Três acidentes de trânsito com moto são registrados na manhã desta quarta, na Grande Belém

Três acidentes envolvendo motocicletas são registrados na manhã desta quarta-feira (10-07), em locais diferentes na Grande Belém. Os casos ocorreram em horário de intensa movimentação no fluxo do trânsito. Conforme o Centro Integrado de Operações (CIOp), não foram registradas mortes, mas os motociclistas e passageiros precisaram de socorro médico.

No primeiro acidente, registrado na Avenida João Paulo II, no bairro do Curió Utinga, por volta de 6h45. Uma motocicleta colidiu com um carro de passeio, na esquina com a Avenida Doutor Freitas. Populares acionaram uma ambulância do Samu, que encaminhou o condutor da moto para o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O segundo caso ocorreu na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza. Um motociclista e uma passageira aparecem caídos na pista. O caso ocorreu por volta das 7h35 da manhã, quando o motociclista teria perdido o controle do veículo e caiu na via com a passageira. Os dois ocupantes da moto foram socorridos por populares que passavam pelo local.

Sobre o caso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que agentes de trânsito orientaram os condutores na avenida Almirante Barroso, próximo ao Tribunal de Justiça do Pará, por causa de um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (10). A via foi liberada por volta de 8 horas e o trânsito não foi impactado. Os agentes permaneceram orientando no local até a remoção das vítimas do local.

Já o terceiro registro de acidente com motocicletas ocorreu na Avenida Independência, próximo a feira da Cabanagem, por volta de 7h45. Segundo o relato das testemunhas, duas motos colidiram na pista e os motociclistas caíram na via. Apesar do susto, foram apenas ferimentos leves e danos materiais. Uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local parou para auxiliar os condutores. Não há mais detalhes se as vítimas foram encaminhadas para algum hospital.

Ainda por meio de nota, a Semob comunicou que não houve acionamento pelo CIOP para os sinistros ocorridos na avenida João Paulo II e próximo a Feira da Cabanagem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar, bombeiros e Samu e aguarda o retorno.