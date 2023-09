Motociclista é assaltado e grava abordagem dos criminosos; vídeo

A câmera do capacete de um motociclista acabou gravando o assalto que ele sofreu neste último domingo (24) na Rua Doutor Garnier, no bairro Rocha, Zona Norte do Rio de Janeiro. As imagens mostra toda a abordagem dos bandidos, que dura menos de um minuto no meio da rua. Veja:

Nas cenas, é possível ver que o homem tem seu caminho fechado por outro motociclista, que carrega uma mochila de empresa de delivery. Nesse meio tempo, uma dupla também em uma moto se aproxima pelo lado esquerdo, anunciando o assalto.

Ainda em movimento, o garupa aponta a arma contra a vítima e obriga que ela zere a velocidade da moto. Em seguida, ele desce do veículo e rouba os pertences e a motocicleta do homem.

Sem apresentar reação, o rapaz assaltado desce da moto gritando: "Perdi, perdi", mas ainda leva um tapa de um dos criminosos. Ao g1, a Polícia Militar informou que nenhum boletim de ocorrência sobre o crime foi registrado, mas que tem roteiros de rondas para coibir delitos na região do Rocha.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)