Motociclista que dirigia a 191km/h bate em caminhão e é arremessado por vários metros; vídeo

Um motociclista que dirigia a 191km/h bateu em um caminhão e foi arremessado na rodovia Fausto Santo Mauro, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu no último dia 8 de fevereiro e foi registrado por uma câmera no capacete. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (20). O limite de velocidade máxima da via é de 100 km/h.

Nas imagens, é possível ver que o jovem, de 21 anos, tentou ultrapassar um caminhão que estava na faixa da direita, mas acabou batendo na traseira de outro veículo que estava na faixa da esquerda. Com o impacto, o motociclista é arremessado por vários metros a frente, até cair no acostamento.

O motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Rio Claro. Segundo o boletim de ocorrência, que registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o jovem sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura na perna esquerda.

