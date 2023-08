Motociclista morre em grave acidente com caminhão em Blumenau; vídeo

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (30) após sofrer um grave acidente na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A colisão envolveu uma moto e um caminhão de entulhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso embaixo do veículo depois da colisão.

Uma camêra de monitoramento perto do local do acidente registrou o momento da colisão, que ocorreu por volta das 11h. Veja o vídeo do acidente:

Nas imagens é possível ver o momento em que o caminhão de entulhos cruza a pista para acessar um posto de combustíveis. O motociclista, que vinha na direção contrária, até tenta frear para evitar a batida, mas acaba atingindo a lateral do caminhão.

Devido o forte impacto, a moto foi partida ao meio. Os bombeiros foram acionados e se dirigiram até o local, mas ao chegarem o homem já estava sem vida. A Polícia Científica também foi chamada ao local para encaminhar o corpo do motociclista ao Instituto Médico Legal (IML). O nome da vítima não foi identificado até então.

Motocicleta da vítima ficou destroçada após a batida com o caminhão (Foto: Moisés Stuker/NDTV)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)