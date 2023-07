Motociclista é arrastado por ciclone em Santa Catarina; veja o vídeo

Um vídeo, que circula pelas redes sociais, mostra o momento em que um motociclista é arrastado pela ventania causada por um ciclone que atingiu a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, na última quarta-feira, 12.

Nas imagens, é possível ver o homem tentando se segurar, mas sendo levado pela forte ventania. Não se sabe sobre o seu estado de saúde.

De acordo com institutos meteorológicos da região, o fenômeno climático é caracterizado por uma área de baixa pressão atmosférica que gera ventos fortes e chuvas intensas. Ele se formou no oceano e se deslocou para o continente, atingindo principalmente a região Sul do Brasil.

Entre os danos causados pelo ciclone, estão quedas de árvores, postes, telhados, alagamentos, deslizamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, declarou situação de emergência e solicitou apoio ao governo federal para a recuperação das áreas afetadas.

A Defesa Civil do estado orienta a população a evitar sair de casa durante os eventos climáticos extremos e a ficar atenta aos alertas emitidos pelos órgãos competentes. A previsão é de que o ciclone se afaste do Brasil nos próximos dias, mas ainda possa provocar ventos moderados e chuvas isoladas na região Sul.

O fenômeno pode chegar ainda a áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, especialmente no sul e leste de São Paulo e pontos altos da serra do Rio de Janeiro.