Morre Sinval de Itacarambi Leão, fundador da revista Imprensa, aos 81 anos

Morreu nesta segunda-feira (5/8), aos 81 anos, o jornalista Sinval de Itacarambi Leão. Ele foi fundador e editor da revista e portal Imprensa e atuou também em veículos da Rede Globo e Realidade e Visão. A notícia do falecimento de Sinval foi divulgada através de um comunicado publicado pela Associação Brasileira de Imprensa que prestou homenagens ao jornalista. Sinval de Itacarambi Leão lutava contra um quadro de insuficiência cardíaca desde 2012. Aos poucos, o problema de saúde gerou outras comorbidades.

O jornalista enfrentou tempos difíceis durante a Ditadura Civil-Militar. Foi preso duas vezes durante o regime de exceção, em 1969 e em 1971. Foi torturado em ambas as prisões por suposta associação com a ALN (Ação Libertadora Nacional) e conspiração contra o país. Foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional.

A editora Vozes, onde Sinval trabalhava, se posicionou contra o regime e publicou obras importantes nos anos de repressão. Com isso, os militares acreditavam na conexão do jornalista com o comunismo. Foi libertado em definitivo em 1971, respondendo a processo do Estado por ser integrante da ALN.

A situação começou a melhorar a partir de 1974, ao assumir como diretor de Serviços de Marketing da Rede Globo, onde ficou até 1982, quando foi transferido para a Globo Minas, onde era diretor Comercial. Lançou em 1987 a Revista Imprensa. A revista recebeu 2 Prêmios Esso de Jornalismo, em 1987 e 1994.