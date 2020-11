Morre onça pintada com queimaduras

Uma onça resgatada do incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul morreu na terça-feira, 3. Ela recebia tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande.

O animal havia sido encontrado na Serra do Amolar, perto de Corumbá, e foi resgatado com queimaduras de segundo e terceiro graus nas patas, conforme o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imasul.

O veterinário do Imasul, Lucas Cazati, disse que a causa da morte ainda ia ser confirmada com a realização da necropsia, na manhã dessa quarta-feira, 4.