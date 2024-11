Morre o fotógrafo Evandro Teixeira, um dos maiores nomes do fotojornalismo

O fotógrafo Evandro Teixeira, um dos mais renomados fotojornalistas do Brasil, morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 88 anos. Com mais de 70 anos de carreira, ele deixou um legado significativo, retratando momentos históricos do Brasil e do mundo, com ênfase na ditadura militar, além de abordar temas como questões sociais, cultura popular, entretenimento e esporte.

A maior parte da carreira de Teixeira foi dedicada ao Jornal do Brasil, onde trabalhou por 47 anos. Ele participou de uma exposição da Leica em Nova York, ao lado de renomados fotógrafos como Cartier-Bresson e Robert Capa, mas considerava o brasileiro José Medeiros, da revista Cruzeiro, sua principal influência. Teixeira fez um curso de fotografia por correspondência com Medeiros.

Seu acervo, com mais de 150 mil fotos, inclui imagens marcantes de Pelé e Ayrton Senna, além de coberturas sobre fome e pobreza no Brasil, carnaval e festas populares.

Evandro Teixeira morreu às 16h40 na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos, em decorrência de complicações de pneumonia. Foi internado após voltar do evento de fotografia Paraty em Foco. Teixeira deixa a esposa, Marly Caldas, duas filhas, Carina e Adryana, e três netas, Carina, Nina e Manoela.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)