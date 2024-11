'Seu Tuta', fundador da Jovem Pan, morre aos 93 anos

Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o “seu Tuta”, empresário da comunicação e fundador da Jovem Pan, morreu nesta segunda-feira (04/11) aos 93 anos, em São Paulo.

Em nota publicada no portal, a Jovem Pan lamentou a morte de Tuta.

“É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no hospital Sírio Libanês com a saúde debilitada.”

Tuta iniciou a carreira no jornalismo na década de 1940, trabalhando em rádio e televisão. Nos anos 60, organizou festivais na TV Record e, na década de 1970, transformou a Rádio Panamericana na Jovem Pan, sendo pioneiro nas transmissões esportivas ao vivo. Ao longo de sua trajetória, recebeu prêmios, incluindo um da APCA por sua contribuição à crítica.

“Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários. Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Seu Tuta imortalizou a frase: 'Ninguém faz sucesso sozinho'”, destaca a Jovem Pan no comunicado.

