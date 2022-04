Morre menino sobrevivente de tragédia que vitimou sete pessoas de uma mesma família em Paraty, no RJ

O menino Dorqueu Campos, de 12 anos, único sobrevivente do deslizamento de terra que vitimou sete pessoas de uma mesma família em Paraty, no Rio de Janeiro, morreu na tarde desta sexta-feira, 15, depois de passar vários dias internado em estado gravíssimo. Dorqueu foi hospitalizado no dia 3 de abril. Ele estava internado no hospital municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Ele havia sido o único sobrevivente da tragédia que vitimou a mãe e os seis irmãos no dia 2 de abril. O menino foi retirado dos escombros pelo Corpo de Bombeiros já em estado grave.



A casa na qual ele morava com a família foi arrastada no deslizamento de terra ocasionado pelo temporal que atingiu a região. No dia do deslizamento morreram: Lucimar, a mãe, aos 36 anos; Lucimara, filha mais velha, de 17; Luciano, de 15; Jasmin, de 10 anos; Yasmin, de 8; Estevão, de 5; e o pequeno João, de apenas 2 anos. A família morava em uma região isolada. As oito pessoas dividiam um único cômodo de uma casa paupérrima, sem banheiro, feita apenas de quatro paredes e uma lona.

Mãe e seis filhos já haviam morrido em deslizamento de terra (TV Rio Sul)



O menino teve morte encefálica no começo da tarde de sexta, por volta de 12h. Mais tarde, aproximadamente às 18h, Dorqueu sofreu uma parada cardíaca irreversível e morreu. De acordo com a nota do hospital, o menino “encontrava-se internado no CTI Pediátrico da unidade, com quadro clínico gravíssimo e dependente de ventilação mecânica”.