Morre 'Maria', a macaquinha encontrada baleada com tiro de chumbinho

De acordo com o Instituto Vida Livre, que resgatou o animal, ela não resistiu à cirurgia para remoção do projétil.

Gabrielle Borges
fonte

"Maria" faleceu na cirurgia de remoção do projétil de chumbinho. (Reprodução/Instituto Vida Livre)

A fêmea de macaco-prego encontrada baleada na semana passada e que parou as redes sociais, não resistiu em meio a cirurgua de remoção da bala e morreu neste domingo (21/09). De acordo com informações do Instituto Vida Livre, a associação resgatou o animal e o batizou de "Maria", ela foi atingida por um tiro de chumbinho no ombro, que acabou comprometendo o movimento das patas traseiras. O animal foi encontrado baleado na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, na terça-feira (09).

A macaca recebeu os primeiros socorros e passou por exames iniciais, até a equipe veterinária constatar que ela estava paraplégica, mas que haveria a esperança de recuperação. Segundo eles, o projétil poderia estar comprimindo um nervo e, se removido, a primata poderia voltar a se movimentar.

Ainda não se sabe em que circunstâncias o disparo ocorreu. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) está investigando o caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Brasil

macaca atingida por bala

macaca morre em cirurgia
Brasil
