Morre de covid bispo irmão do apóstolo que vendia feijões que ‘curavam’ a doença

O bispo Vanderley Santiago, de 53 anos, morreu de covid nessa segunda-feira (28), em São Carlos (SP). Irmão do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, que chegou a vender sementes de feijão por até R$ 1 mil para “curar” a covid, Vanderley já havia tomado uma dose da vacina em 16 de junho. As informações foram divulgadas pelo G1.

Vanderley procurou atendimento no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, segundo a prefeitura, e, posteriormente, foi transferido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Santa Felícia, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória que o levou à morte.

O apóstolo Valdemiro Santiago vendia sementes de feijão que ele afirmava curar a covid. Cobrava entre R$ 100 a R$ 1 mil. Obviamente, a “terapia” jamais curou alguém.

O Ministério Público Federal (MPF), inclusive, investiga indícios de estelionato por parte do pastor nos vídeos disponibilizados incentivando fiéis a plantar as sementes por ele comercializadas. MPF afirma que os feijões são uma fraude, propaganda "enganosa".