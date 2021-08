Morre ciclista atingido por porta de carro em estacionamento

Um ciclista atingido pela porta de um carro estacionado na rua Ponta Grossa, na última sexta-feira (30), em Apucarana, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no mesmo dia. Ovídio Ozório de Souza tinha 80 anos e sofreu um traumatismo craniano ao ser atingido pela porta do carro e cair da bicicleta. Ele chegou a ser socorrido, mas evoluiu a óbito horas depois. As informações são do UOL.

O sepultamento do idoso ocorreu no sábado (31).