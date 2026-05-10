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Moraes rejeita aplicar Dosimetria para ‘Débora do Batom’ e outros 23 presos

Decisão do ministro do STF atinge 24 pedidos, incluindo o caso de Débora do Batom, enquanto Corte aguarda manifestações do Congresso, AGU e PGR sobre ações de inconstitucionalidade

Jéssica Nascimento
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Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes no episódio em que ficou conhecido como "8 de Janeiro". (Foto: Agência Brasil)

Alexandre de Moraes decidiu suspender, até este domingo (10), a análise de 24 pedidos para aplicação da Lei da Dosimetria aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Entre os casos está o de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida por escrever com batom a frase “perdeu, mané” em uma estátua localizada em frente ao STF. Ela recebeu pena de 14 anos de prisão.

Segundo Moraes, é necessário aguardar a manifestação do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre as ações que questionam a constitucionalidade da nova legislação. O ministro concedeu prazo de cinco dias úteis para que o Legislativo se pronuncie sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada pela federação Psol-Rede na última sexta-feira (8). Os partidos argumentam que a derrubada do veto presidencial ocorreu de forma irregular, devido ao fracionamento de um veto integral.

Na decisão, Moraes afirmou que os posicionamentos dos órgãos envolvidos podem impactar tanto a execução quanto a definição das penas aplicadas aos condenados. Para ele, por questão de segurança jurídica, a aplicação da nova lei deve permanecer suspensa até que o STF conclua a análise da controvérsia.

Após a promulgação da Lei da Dosimetria pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na sexta-feira, advogados de diversos condenados passaram a solicitar a revisão e redução das penas.

Em nota divulgada neste sábado (9), a defesa de Débora Rodrigues e de outros réus criticou a decisão de Moraes, afirmando que ela contraria a vontade do Congresso Nacional, já que a legislação foi aprovada e está em vigor. Os advogados sustentam que a nova norma diferencia aqueles que organizaram, financiaram ou lideraram os atos daqueles que apenas participaram do contexto dos acontecimentos.

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Débora estava presa desde 2024 por participação nos atos de 8 de janeiro. Em fevereiro de 2025, Moraes autorizou sua prisão domiciliar após manifestação favorável da PGR. Desde então, ela deixou o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, onde estava detida.

Além da ação movida pelo Psol-Rede, a federação PT/PCdoB/PV também protocolou uma ADI contra a Lei da Dosimetria. O grupo sustenta que a legislação é incompatível com princípios constitucionais e com o entendimento consolidado do STF, pedindo a suspensão imediata dos efeitos da norma por considerar o tema urgente.

Em nota, o presidente do PT, Edinho Silva, classificou a proposta como um “retrocesso contra a democracia” e mencionou os supostos planos de atentado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Alexandre de Moraes.

 

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