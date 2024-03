Morador que cortou corda que segurava trabalhador em prédio ameaçou outros funcionários

O homem que cortou a corda de um trabalhador que limpava a fachada de um prédio em Curitiba, no Paraná, no dia 14 de março, ameaçou outros trabalhadores, segundo apuração das autoridades que investigam o caso. Identificado como Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, o homem mora na cobertura do edifício, no 27º andar, e foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.

Ele teria, antes de cortar a corda que segurava o limpador, ameaçado outros funcionários de limpeza. Uma testemunha afirmou, em depoimento, que o suspeito teria dito por diversas vezes que "estava de saco cheio" da situação.

"Ele deu 10 minutos para que os trabalhadores 'sumissem' do local antes de cortar a corda de segurança de um deles", contou.

Ainda conforme informações oficiais, a esposa do investigado chegou a mentir para os agentes policiais, afirmando que o marido não se encontrava em casa.

O homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por homicídio tentado com duas qualificadoras: uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Preso em flagrante, o homem já teve a prisão preventiva decretada e está na Cadeia Pública de Curitiba, enquanto aguarda o desenvolvimento do processo. O caso ocorreu em 14 de março, mas só foi divulgado na última segunda-feira (24/3) pelo MP-PR.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com