Montado em cavalo, homem bêbado tenta laçar policial durante ronda em Goiás

Em Colinas do Sul, região da Chapada dos Veadeiros, no Distrito Federal, um homem montado em um cavalo foi detido após tentar laçar um policial militar durante uma ronda noturna, no último sábado (30). Segundo os agentes policiais que atenderam a ocorrência, o homem estava bêbado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o homem, que está montado em um cavalo, se aproxima da viatura e gira o laço para o alto, na tentativa de laçar o agente. Veja:

Após o ocorrido e a assinatura do termo, as autoridades policiais determinaram que o homem deverá comparecer na Justiça para prestar esclarecimentos.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com