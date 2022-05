Moeda de 50 centavos pode valer R$ 700; veja qual o modelo

Diversos colecionadores estão à procura de moedas de R$ 0,50 que foram emitidas em 2012 pelo Banco Central (BC). Algumas saíram com erro que pode levar o item a valer até R$ 700 no mercado. As moedas "especiais" não têm o zero no algarismo 50.

Para os numismatas, especialista em moedas ou medalhas, não há limites para investimentos nesses objetos e altos valores podem ser gastos para adquirir exemplares raros e valiosos. Para esse mercado, quanto mais antiga, mais caro se torna o item. De acordo com fóruns e sites de colecionadores, as moedas lançadas para as Olimpíadas do Rio de Janeiro podem chegar a valer entre R$ 7 mil e R$ 10 mil (quantia referente à coleção completa).

Mas o que torna uma moeda rara e valiosa?

São vários os critérios que torna para que uma moeda seja considerada rara, entre eles:

Cunhagem baixa e que poucos investidores e colecionadores tenham exemplares;

Idade da moeda;

Estado de conservação da moeda

Outros exemplares também têm um preço previsto, como as moedas lançadas em 1998 em comemoração aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos que podem valer R$ 450 cada uma.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)