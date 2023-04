Ministro Luiz Marinho volta a criticar o Saque-Aniversário: 'farra'

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a criticar o Saque-Aniversário durante apresentação do plano de trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego em 2023, na Câmara dos Deputados. O político paulista afirmou que a modalidade permitiu uma “farra” do sistema financeiro com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segundo Marinho, cerca de 20% dos R$504 bilhões depositados em conta-corrente dos trabalhadores já foram alienados pelos bancos em empréstimos consignados do FGTS por conta do Saque-Aniversário. O ministro ainda apresentou os principais pontos onde o ministério irá atuar neste ano. São eles:

Combate ao trabalho análogo a escravidão;

Regulamentação dos serviços de entregadores e motoristas de aplicativo;

Fortalecimento de direitos trabalhistas (como o FGTS).

Esta não é a primeira vez que o ministro critica o Saque-Aniversário. No início deste ano, Luiz Marinho afirmou que planejava “acabar” com a modalidade de saque do FGTS. Entretanto, o fim do formato precisará de aprovação no Congresso Nacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)