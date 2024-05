Ministro da Defesa diz que 'ninguém vai salvar uma pessoa e perguntar em quem votou'

O ministro da Defesa José Múcio Monteiro criticou a propagação de fake news e a politização da crise climática no Rio Grande do Sul. Em entrevista à CNN, o ministro afirmou que deve-se deixar as “trincheiras ideológicas” a fim de focar em salvar vidas.

“Tem gente que está usando esse momento para fazer política, com produções muito bem feitas, desestimulando quem está trabalhando e dizendo que o governo federal não está fazendo nada. Nós estamos tentando enfrentar essa onda de fake news”, disse. “Pedi para as pessoas deixarem as trincheiras políticas e ideológicas. Nós vamos primeiro salvar vidas. Ninguém vai salvar uma pessoa e perguntar em quem votou”.

VEJA MAIS

Ainda segundo o ministro, 15 mil homens das Forças Armadas têm atuado no resgate de pessoas e animais atingidos, o que configura uma das maiores mobilizações das forças de defesa. “Esse problema no Rio Grande do Sul é uma guerra. Ou guerra é só atirar e matar gente?”, concluiu.

Múcio também pontuou que o Ministério da Defesa aceitou a oferta do governo uruguaio de um helicóptero para auxiliar nas buscas e que a aeronave de grande porte oferecida pelo país sul-americano não foi utilizada por problemas logísticos para pouso e por disponibilidade de aeronaves da Força Aérea Brasileira. “O comando militar disse que estava precisando de helicóptero e o Uruguai mandou um helicóptero. Ele está trabalhando”, disse. O ministro concluiu que a aeronave ofertada pelo governo uruguaio poderá ser empregada caso haja necessidade.