Inundação no RS: Governo já prendeu 54 pessoas por crimes durante chuvas intensas

Foi anunciado pelo governo do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (10), que já foram realizadas 54 prisões por crimes cometidos durante esse período de chuvas intensas no Estado. Dessas apreensões, 11 foram em abrigos. As informações foram divulgadas pelo portal Poder 360.

As forças de segurança têm ordens para decretar a prisão por qualquer crime cometido em abrigos, declarou o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron.

A medida aconteceu depois de casos de abusos sexuais em abrigos se tornarem públicos. Casos de roubos em casas afetadas por enchentes, assaltos a barcos e roubos de jet skis usados nos resgates também foram reportados. Até o momento, 6 pessoas foram presas acusadas de violência sexual.

O governo do RS reforçou o policiamento e anunciou a criação de um abrigo só para mulheres na zona leste de Porto Alegre. Ainda para reforçar a segurança, foram convocados 1.000 reservas da brigada militar que tenham se aposentado em até 10 anos e 260 aposentados da Polícia Civil.

“A ordem dada a todos aqueles que ousarem praticar crimes em abrigos é prendê-los. Irão do abrigo para a prisão. A imensa maioria das pessoas que estão lá são pessoas de bem e nós vamos garantir a segurança”, disse Caron.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul ainda não anunciou como serão realizadas as investigações e prisões.

(*Suellen Santos, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)