Ministro confirma aumento do salário mínimo; saiba o valor e quando entra em vigor

Na quinta-feira (21) o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou o aumento do salário mínimo para R$ 1.412, a partir do dia 1° de janeiro de 2024. A informação foi dada durante uma entrevista coletiva sobre o balanço das ações da pasta no primeiro ano de governo.

O valor deve ser confirmado pelo governo em um decreto. Pela nova regra, o Planalto não precisará negociar com o Congresso o novo valor. A alta será de R$ 92, aumento de 6,97% em relação ao valor de 2023. Hoje, o salário mínimo é de R$ 1.320.

Marinho destacou que a política de valorização do mínimo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é uma das grandes vitórias da pasta em 2023 e destacou que se os governos Temer e Bolsonaro não tivessem descontinuado a medida, o valor para o próximo ano seria maior.