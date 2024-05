Ministro afirma que fake news sobre Rio Grande do Sul serão denunciadas à Polícia Federal e AGU

O ministro da Secretaria de Comunicação Paulo Pimenta afirmou em suas redes sociais que toda fake news sobre a tragédia do Rio Grande do Sul será denunciada à Polícia Federal (PF) e à Advocacia-Geral da União (AGU). A afirmação coincide com a instalação de uma sala de situação para implementar ações de combate à desinformação e fake news acerca da tragédia.

Segundo o Governo Federal, a nova sala será composta por representantes da AGU, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Polícia Federal (PF) e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR). A instalação do novo dispositivo evidencia a apreensão do Governo Federal sobre os desdobramentos da disseminação de desinformações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul.

Em outra publicação na plataforma X, o ministro Paulo Pimenta afirmou que fake news estão sendo feitas "para prejudicar o trabalho, para impedir o sucesso da operação de resgate" e convidou os cidadãos a denunciarem tais desinformações à Polícia Federal e à AGU.

Na quarta-feira (08/05), a AGU ingressou com ação judicial com pedido de direito de resposta contra o influenciador Pablo Marçal, que afirmou que as Forças Armadas brasileiras estariam agindo de forma negligente diante da calamidade pública.