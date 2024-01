Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, é internada em São Paulo, neste sábado (27)

A manhã deste sábado (27) é de preocupação para lideranças e indígenas no Brasil, pois a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), em São Paulo. De acordo com o boletim médico do hospital, a ministra apresentou alta da pressão arterial. Entretanto, a pressão de Sônia já está controlada.

VEJA MAIS

A ministra, segundo o InCor, segue estável e em acompanhamento clínico. Sônia Guajajara fará, também, uma avaliação cardiológica e passará por outros exames, mediante monitoramento dos médicos Iascara Wozniak de Campos e Sérgio Timerman.

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) já havia informado, na noite de sexta-feira (26), a transferência da ministra para São Paulo. Isso depois de ter sido prestado atendimento médico à ministra no Hospital Regional de Asa Norte, em Brasília (DF).

O MPI informou, na nota, que Sônia Guajajara sentiu um mal-estar durante uma agenda pública na quinta-feira (25) e precisou de atendimento médico emergencial. No comunicado, o MPI disse: "Por precaução e seguindo as recomendações médicas, será internada em um hospital em São Paulo para a realização de uma bateria de exames preventivos. O objetivo é assegurar que sua saúde seja completamente restabelecida."