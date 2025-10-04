Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra metanol a cinco Estados

O Estado de São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação.

Estadão Conteúdo
fonte

Mesmo pequenas quantidades de metanol são suficientes para causar danos irreversíveis ao organismo. (Foto: Freepik)

O Ministério da Saúde informou na noite deste sábado, 4, que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos cinco Estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.

Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

"As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)", diz o Ministério da Saúde em nota.

VEJA MAIS

image Pará não possui casos de intoxicação por metanol, afirma Sespa
A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) também reforçou que não houve mortes relacionadas à substância no estado

image Brasil já tem 127 casos suspeitos de intoxicação de metanol, diz ministro da Saúde
Já há casos de bebidas com metanol sendo investigados em 12 Estados

image Metanol x Etanol: entenda a diferença e o risco de envenenamento por bebidas destiladas adulteradas
Casos de intoxicação por metanol têm se multiplicado no Brasil; entenda por que essa substância é perigosa e como evitar o consumo de bebidas adulteradas

Mais cedo, o ministro da pasta, Alexandre Padilha, informou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico pelo governo, que serão distribuídas para os Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo País.

Padilha também informou que o governo adquiriu 2.500 tratamentos de fomepizol, outro antídoto para o metanol, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo ele, os medicamentos chegarão ao longo da próxima semana.

Segundo balanço divulgado neste sábado, o número de notificações de intoxicação por metanol subiu para 195. Do total, 14 casos foram confirmados, e 181 estão sob investigação. Na tarde deste sábado, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol no Estado, um homem de 46 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ministério da Saúde

metanol

bebida alcoólica

antídoto
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

CONSTRANGIMENTO

Homem aparece com o pênis à mostra durante audiência virtual do TRT

Caso ocorreu durante sessão online da 11ª Vara do Trabalho de Campinas e chocou a magistrada

03.10.25 21h38

CONCURSO NACIONAL

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas neste domingo.

05.10.25 9h49

CONCURSOS

CNU neste domingo: confira o que levar e o que é proibido na prova

Portões abrem às 11h30 e fecham às 12h30; provas começam às 13h

05.10.25 9h44

saúde

Variante pálida do Aedes aegypti é identificada pela 1ª vez na Amazônia

Versão rara do mosquito da dengue foi encontrada na região Norte; registro anterior no Brasil havia ocorrido em 2020, em São Paulo

05.10.25 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda