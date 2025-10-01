Metanol x Etanol: entenda a diferença e o risco de envenenamento por bebidas adulteradas

Nos últimos dias, autoridades de saúde de diversos estados brasileiros têm registrado casos graves de envenenamento por metanol, geralmente ligados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os sintomas vão de dores de cabeça, cegueira irreversível e até morte, acendendo um alerta sobre a importância de saber o que estamos consumindo.

A confusão entre metanol e etanol é um dos principais fatores que levam ao uso indevido dessas substâncias, especialmente na fabricação clandestina de bebidas como cachaças e vodcas. Mas, apesar dos nomes parecidos, os dois tipos de álcool têm propriedades e efeitos totalmente diferentes no organismo humano.

A seguir, você entende qual é a diferença entre metanol e etanol, por que o metanol é tão perigoso e como se proteger de bebidas falsificadas.

Etanol x Metanol: o que é cada um?

Etanol (álcool etílico): é o tipo de álcool permitido para o consumo humano, presente em bebidas alcoólicas como cerveja, vinho, cachaça e uísque. Quando consumido em excesso, causa embriaguez, mas não é tóxico em doses moderadas.

Metanol (álcool metílico): é um álcool industrial, utilizado em solventes, combustíveis e produtos químicos. É altamente tóxico e nunca deve ser ingerido. Mesmo pequenas quantidades podem levar à cegueira, falência renal, coma e morte.

VEJA MAIS





Por que o metanol é usado em bebidas falsificadas?

Criminosos utilizam o metanol por ser mais barato e fácil de obter do que o etanol próprio para bebidas. Em locais de produção clandestina, o metanol é misturado de forma ilegal para aumentar o volume da bebida e baratear os custos. Porém, o resultado pode ser fatal para o consumidor.

Sintomas de intoxicação por metanol

A intoxicação por metanol pode se manifestar de 6 a 24 horas após a ingestão, dependendo da dose e do metabolismo da pessoa.

Principais sintomas:

Dor de cabeça forte

Náuseas e vômitos

Visão turva ou cegueira

Confusão mental

Dificuldade para respirar

Perda de consciência

Importante: Ao suspeitar de envenenamento por metanol, procure atendimento médico urgente. O tratamento rápido pode evitar sequelas permanentes.

Como se proteger de bebidas adulteradas?

C ompre apenas bebidas com selo fiscal e em estabelecimentos confiáveis.

e em estabelecimentos confiáveis. Desconfie de preços muito baixos ou promoções “boas demais para ser verdade”.

“boas demais para ser verdade”. Observe o rótulo, lacre e embalagem da bebida. Produtos falsificados muitas vezes apresentam erros de impressão ou tampas reaproveitadas.

ou tampas reaproveitadas. Evite bebidas artesanais de procedência desconhecida, especialmente em festas e eventos informais.

A diferença entre o etanol e o metanol vai muito além da fórmula química, enquanto um é seguro para o consumo moderado, o outro é altamente tóxico e letal. Em caso de suspeita, denuncie à Vigilância Sanitária ou ao Procon.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)