Ministério da Saúde deixou 39 milhões de vacinas contra a Covid vencerem

O Ministério da Saúde deixou que vencessem 38,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 2 milhões foram descartadas e 31 milhões estão destinadas à incineração. Os dados foram revelados nesta terça-feira (14), pelo jornal Folha de S.Paulo. Segundo o veículo, membros do Ministério da Saúde atribuem a culpa ao governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), que também espalhou informações falsas sobre as vacinas. O Ministério da Saúde está considerando a doação de doses para outros países para evitar perdas. Estima-se que 5 milhões de doses expirarão nos próximos 90 dias e outros 15 milhões perderão a validade nos próximos seis meses.

VEJA MAIS

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, a gestão Bolsonaro não informou os dados sobre os estoques de vacinas, inclusive as vencidas, à equipe de transição liderada por Lula (PT). Desde 2018, essas informações são consideradas sigilosas. "A gente pegou um governo com estoque de vacinas vencidas e para vencer, enquanto aqueles que precisávamos não tinham estoque. Não havia nem contrato [encomendando as doses] no caso das vacinas pediátricas e bivalentes", destacou ao jornal.

Os dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação. De acordo com o Ministério da Saúde, 33 milhões de doses já foram descartadas ou enviadas para a incineração. Além disso, outros 5,9 milhões de doses já ultrapassaram o prazo de vencimento, mas ainda aguardam autorização para serem incineradas.