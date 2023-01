Mina de ouro é descoberta após desmoronamento de residência por conta de fortes chuvas

Uma mina de exploração foi descoberta após o desmoronamento de parte de uma casa, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O local que foi descoberto na última terça-feira (10) era utilizado no século 18, durante o Ciclo do Ouro.

Em entrevista para o Estado de Minas, o professor Hernani Mota, do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, revelou que ainda não é possível revelar o tamanho da mina, mas que uma nova análise será realizada após o período chuvoso. O local será incluído no mapa de minas da cidade histórica, que conta com mais de 170.

O mapa tem como objetivo preservar a memória da cidade de Ouro Preto, que viveu um intenso período de exploração do ouro. Segundo Hernani, algumas minas se tornam pontos históricos, como as Minas do Chico Rei. “Nós começamos a estudar o mapeamento das minas em 1994 e uma preocupação que tínhamos era o colapso dessas áreas e o impacto na infraestrutura urbana”, revelou.

O desmoronamento ocorreu na parte do imóvel onde ficava a área de serviços, deixando partes da casa com trincas na parede. Com isso, os moradores precisaram se retirar do local. Segundo o professor, que acompanhava a Defesa Civil, uma análise preliminar revelou que o restante da casa foi comprometido.

Em fevereiro de 2022, outra mina de exploração foi descoberta nas proximidades. Na ocasião, análises do terreno foram realizadas e após isso, as moradoras do imóvel puderam voltar a sua residência.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)