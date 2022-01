Veja fotos do casarão que foi destruído por deslizamento em Ouro Preto

Um deslizamento de terra atingiu ao menos dois casarões no centro histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira, 13. Um dos imóveis destruídos foi o Solar Baeta Neves, que era protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e foi restaurado pelo Programa Monumenta, do Instituto em parceria com a Prefeitura do município. A obra havia recebido investimentos de R$ 373,5 mil. As informações são do G1 Minas Gerais.

O Iphan esclareceu que "o casarão não era tombado isoladamente, mas sim como parte do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto".

Ainda, que "o Escritório Técnico do Iphan esteve no local poucos minutos após o desastre, e vem acompanhando o andamento da situação, por meio de troca constante de informações junto à prefeitura municipal e às demais entidades competentes".

Veja imagens do imóvel:

Um dos imóveis destruídos foi o Solar Baeta Neves, que era protegido pelo Instituto do Patrimônio Hi

A casa amarela, que também veio à baixo no deslizamento, era de propriedade particular. No local, funcionava um depósito, explicou o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo.