Temporal com granizo provoca alagamentos, queda de árvores e desmoronamentos de terra em São Paulo

Nesta segunda-feira (28), uma forte chuva causou transbordamentos de córregos, alagamentos e provocou a queda de mais de 20 árvores, na capital e a região metropolitana de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros. O temporal com granizo também deixou o Rio Pinheiros, perto da Ponte Estaiada, na Zona Sul marrom devido a lama que chegou ao seu leito nesta terça (29). As informações são do G1 São Paulo.

A chuva ainda provocou a queda do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iracema Marques da Silveira, na Zona Sul de São Paulo. Nesta terça, o helicóptero da TV Globo mostrou que o muro atingiu ao menos três veículos que estavam estacionados próximos. Não há informações de pessoas feridas.

Na Zona Leste, córregos transbordaram, e alagamentos interromperam temporariamente a circulação de trens, de acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Na mesma região, houve chuva de granizo.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pelo calor e a umidade, atuam com forte intensidade na cidade, principalmente na Zona Leste.

O transbordamento de segunda também levou prejuízo à população de áreas periféricas dessa região da capital. Ruas do Jardim Pantanal ficaram cheias de água e sacos de lixo. A enchente deixou o Itaim Paulista ilhado. Moradores se arriscaram caminhando na água para chegar em casa ou para ajudar o vizinho a salvar o carro. Em Itaquera, a enxurrada cobriu a Avenida Caititu.

Entre as 21 quedas de árvores atendidas pelos bombeiros está uma de grande porte que caiu na Alameda Jaú, nos Jardins, Centro de São Paulo, e atingiu dois prédios, um comercial e um residencial . Não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros também recebeu dois chamados para inundações, mais dois para desmoronamentos de terra e um para queda de fios elétricos em via pública. Na Grande São Paulo, houve alagamento na Rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes, e em Itapecerica da Serra.

