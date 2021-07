Militares morrem durante operação para destruir explosivos

Uma operação para destruir artefatos explosivos terminou de forma trágica na última quinta-feira (08): ao todo, três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. O caso aconteceu em Guaporé, no Rio Grande do Sul. As informações são do Paraná Portal.

A operação da Polícia Civil visava destruir o material apreendido, que é de uso restrito e controlado pelo Exército, que apoiou o trabalho da Polícia Civil. Foram apreendidos mais de 730 quilos de artefatos explosivos e 338 metros de acessórios para a detonação, como cordéis detonantes e outros, que estavam armazenados de forma irregular na sede e no galpão de uma empresa do ramo de terraplanagem.

Durante a operação, algo, que ainda está sendo investigado, saiu do controle e vitimou alguns dos presentes. Morreram dois militares do Exército e um civil. O acidente também deixou pelo menos cinco feridos que foram encaminhados ao Hospital Manoel Francisco Guerreiro, no mesmo município. Segundo informações do hospital, todos têm quadro estável e alguns receberam alta ainda na quinta.

Por meio de nota, o Comando Militar do Sul confirmou a ocorrência e identificou os três mortos como sendo o 1º Sargento Roberto Czremeta, do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, e o 3º Sargento Diego Piedade de Souza, do 3º Batalhão de Comunicações.

A terceira vítima é Irineu Ghiggi, funcionário da empresa de britagem que teve uma área de sua pedreira requisitada pelo Exército para detonação do material apreendido, também localizada em Guaporé. As idades não foram divulgadas na nota.

Ainda de acordo com a nota, a perícia busca identificar os explosivos que causaram o acidente e o raio de projeção dos estilhaços. Os corpos das três vítimas foram levados para necropsia em Passo Fundo (a cerca de 105 quilômetros de distância).