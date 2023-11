Militares do Brasil e dos EUA embarcam para nova etapa de exercício em ambiente de selva no Amapá

Tropas militares do Brasil e dos Estados Unidos embarcaram, na manhã deste sábado (11), rumo ao município de Oiapoque, no estado do Amapá, dando continuidade a mais uma etapa ao Exercício CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise).

O embarque ocorreu no Aeroporto de Macapá, utilizando uma aeronave da Força Aérea Brasileira, modelo KC-390, utilizada na logística do exercício.

A próxima fase do Exercício CORE 23 está programada para acontecer em uma região de selva, no Distrito de Clevelândia do Norte, no município de Oiapoque (AP), onde o Comando Militar do Norte mantém uma Companhia Especial de Fronteira (CEF). Essa unidade atua diretamente na defesa e proteção da fronteira brasileira.

Neste local, serão realizadas operações militares, incluindo patrulhamento, defesa de pontos estratégicos, conquista de objetivos e ações contra Forças Irregulares Simuladas, tudo no ambiente da selva amazônica.