Boeing chega em Belém com militares que participarão do Exercício Core 23

O Boeing C-17 chegará neste sábado (28) às 22h, com mais de 60 militares americanos na Base Aérea de Belém, no bairro de Val-de-Cães. Eles participarão do Exercício CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise), no Pará e Amapá, entre os dias 1° e 16 de novembro.

No domingo (29), às 15h, a tropa Americana embarca no Boeing C-17 com destino à Macapá – AP, onde serão realizadas as segunda e terceira fase do Exercício CORE 23.

O Exercício CORE é resultado de um convênio entre os Exércitos Brasileiro e Americano que consiste em trocas bilaterais de experiências. Este ano, a atividade está sob a coordenação do Comando Militar do Norte.