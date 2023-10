Exército dos EUA inicia treinamento em Belém na próxima quinta-feira (2)

Cerca de 300 militares dos Estados Unidos desembarcaram, na noite de sábado (28), na Base Aérea de Belém para participar do Exercício CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise), que ocorrerá entre os dias 1° e 16 de novembro nos estados do Pará e Amapá. O treinamento será realizado em três fases, sendo a primeira nos dias de 2 a 4 do próximo mês, na capital paraense, quando militares do Exército americano participarão do Estágio de Vida e Combate na Selva (EVCS), ministrado por militares do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS).

A tropa americana veio para Belém no Boeing C-17, um avião de transporte militar desenvolvido para a Força Aérea dos Estados Unidos. O veículo é utilizado no transporte de tropas ou cargas e também para evacuação aeromédica e lançamento de paraquedistas. Enquanto um grupo de soldados permaneceu na capital paraense, estando hospedados em alojamentos e hotéis particulares, outra parte seguiu no Boeing C-17 com destino a Macapá, na tarde de domingo (29), onde serão ocorrerão as segunda e terceira fase do Exercício CORE23.

Na noite de sábado (28), cerca de 300 militares dos Estados Unidos da América desembarcaram na Base Aérea de Belém para participar do Exercício CORE 23 (Carmem Helena/O Liberal)

O Exercício CORE é resultado de um convênio entre os Exércitos Brasileiro e Americano que consiste em trocas bilaterais de experiências. Neste ano, a atividade está sob a coordenação do Comando Militar do Norte. Essa é segunda vez que atividade ocorrerá no Brasil, disse a planejadora da atividade, major Tifany Summers, do Exército Sul dos EUA. Ela destacou que o objetivo principal é fortalecer a parceria entre Brasil e EUA, assim como todos os parceiros dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental.

Major Tifany Summers, do Exército Sul dos EUA, disse que a atividade visa fortalecer a parceria entre Brasil e EUA, assim como todos os parceiros dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental (Carmem Helena/O Liberal)

“É a minha quarta vez em Belém, estou muito animada de fazer parte deste exercício que vai acontecer aqui. O Exercício CORE é uma atividade anual, realizada em lugares diferentes a cada ano (...) Neste ano, participam de diferentes unidades militares do Exército, da 101ª Brigada dos EUA, Guarda Nacional de Nova Iorque, Sétimo Grupo de Forças Especiais e da Primeira Brigada de Forças Especiais. Faremos atividades prática e técnica, com objetivo de simular a prontidão para o exercício, aumentar a operabilidade e a prontidão. Esse treinamento começa com a familiarização do treinamento de selva, aqui em Belém. Depois iremos para Macapá, onde faremos operações mais táticas e de salto aéreo”, comentou a major Tifany Summers.

Em Macapá, inicia a segunda fase do treinamento, no dia 6 de novembro, com uma formatura de abertura e, em seguida, a realização do "Painel de Gênero - A Mulher nas Forças Armadas". Essa atividade consiste em um debate que reunirá militares convidados, especialistas de ambos os países, para tratar dos pontos mais relevantes acerca do ingresso das mulheres no Exército.

Na terceira e última fase acontecerá o exercício operacional em campo, de 7 a 16 de novembro, nos municípios de Ferreira Gomes, Oiapoque e no Distrito de Clevelândia do Norte, no Amapá, onde serão promovidas ações de assalto aeromóvel com a utilização dos helicópteros do Exército Brasileiro e operações em ambiente de selva. A cerimônia de encerramento da CORE23 está marcada para o dia 16 de novembro, no Oiapoque, na Companhia Especial de Fronteira (CEF).

Exercício CORE

O Exercício CORE é resultado de um programa de cooperação, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028. A primeira edição aconteceu no Brasil em 2021 e a segunda na cidade de Luisiana nos EUA, em 2022. Por meio desses exercícios, as tropas dos dois países compartilham experiências e trocam conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa, visando ampliar a interoperabilidade entre os exércitos e desenvolver a doutrina militar terrestre.